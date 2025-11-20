Cafeicultor de Adamantina obtém o segundo lugar entre os melhores cafés do Estado

Adamantina se destacou no “24º Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo”, em evento foi realizado nesta terça-feira (18), no Instituto Agronômico de Campinas (IAC). O produtor Gumercindo Fernandes da Silva garantiu o 2º lugar, com nota 82,42, entre os melhores cafés canephora do Estado.

Além dele, outros três produtores adamantinenses ficaram entre os 10 melhores do Estado na mesma categoria com Canephora, sendo: André Tiveron Teixeira (4º lugar), Edson Frasson Teixeira (9º lugar) e Berenice Tiveron Teixeira (10º lugar), reforçando o protagonismo regional na produção de cafés especiais.

A performance de Adamantina entre os finalistas do Coffea canephora confirma o avanço técnico e a qualidade crescente da produção regional, consolidando o município entre os principais destaques do café paulista.

A edição de 2025 registrou recorde de participação, com cerca de 400 amostras inscritas. Desse total, 328 cafeicultores tiveram 376 amostras selecionadas pela CATI, órgão vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, responsável pela promoção do concurso. O objetivo da iniciativa é incentivar a excelência na cafeicultura paulista, valorizando práticas inovadoras, manejo sustentável e a produção de grãos de alta qualidade.

Na categoria Coffea canephora, o resultado final foi:

1º — Paulo Sonehara (Getulina), 86,25 pontos

2º — Gumercindo Fernandes da Silva (Adamantina), 82,42

3º — Talles Gabriel Martins da Conceição (Catanduva), 82,25

4º — André Tiveron Teixeira (Adamantina), 82,08

5º — Vanderlei Benites Scabilabrim (Tupi Paulista), 80,75

6º — Alex Mendonça de Carvalho (Registro), 80,58

7º — Altair Aparecido Berton (Paulicéia), 80,33

8º — Álvaro Troiano (Tupi Paulista), 79,50

9º — Edson Frasson Teixeira (Adamantina), 78,92

10º — Berenice Tiveron Teixeira (Adamantina), 78,75

Além da categoria Canephora, o concurso avaliou os 40 cafés mais bem pontuados da espécie arábica, nas modalidades natural, cereja descascado, fermentado e orgânico. A premiação anual reforça o papel de São Paulo como referência na produção de cafés especiais e evidencia o crescimento da cadeia produtiva na Nova Alta Paulista.

Para o diretor da CATI, Ricardo Pereira, a premiação reforça o compromisso do Estado com a excelência produtiva e a tradição cafeeira. Além da CATI, também participaram da organização do certame a Coordenação das Câmaras Setoriais, a Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios (Codeagro) e a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), por meio da Apta Regional, do Instituto Biológico (IB-Apta) e do IAC-Apta.

O concurso contou com apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola (Fundag), do Sindicato da Indústria de Café do Estado de São Paulo (Sindicafé-SP), da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), da Syngenta, da Carmomaq, da Kaleido, da Bunn e da Cropster.

.