Prefeitura de Adamantina realiza inauguração da nova farmácia municipal na próxima semana

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, realiza na segunda-feira (24), a partir das 7h30 a inauguração da nova farmácia municipal. O prédio está localizado na rua Joaquim Nabuco, 130 – Centro.

Conforme a secretária de saúde, Elizabeth Cristina Marquetti, o novo espaço foi inteiramente planejado para oferecer mais conforto, segurança e humanização, garantindo condições adequadas tanto para o armazenamento dos medicamentos quanto para o atendimento diário da população.

“Agora, o município passa a contar com um ambiente moderno, funcional e alinhado às normas sanitárias, o que representa um avanço fundamental para a qualidade do cuidado em saúde, ampliando o bem-estar e a experiência dos pacientes no serviço de dispensação farmacêutica”, afirma.

Com 630 m² de área, a nova farmácia foi concebida para oferecer um ambiente mais amplo, acessível e organizado. Além disso, o local conta com:

Recepção e sala de espera espaçosas, climatizadas e projetadas para o conforto dos pacientes;

Balcões de dispensação com fluxos independentes, permitindo separar retirada de medicamentos das orientações farmacêuticas;

Sala exclusiva de atendimento farmacêutico, garantindo privacidade, acolhimento e mais segurança clínica;

Estoque estruturado segundo normas sanitárias, com maior organização e controle;

Ambientes administrativos completos, incluindo banheiros e sala de reuniões.

A antiga unidade, no Postão Central, apresentava limitações estruturais, como falta de espaço e inadequações físicas. “Com a nova estrutura, a população passa a ser atendida em um local amplo, moderno, planejado e capaz de oferecer mais eficiência e qualidade, promovendo uma experiência mais digna e acolhedora”, explica.

O investimento total, que inclui pagamento de aluguel desde 2023, reformas de adequação e compra de novos equipamentos, é de aproximadamente R$ 760 mil.

Elizabeth explica que os munícipes terão acesso a uma ampla variedade de medicamentos utilizados pela rede pública de saúde, contemplando diversas linhas terapêuticas. A lista completa está disponível no portal da Prefeitura de Adamantina, na aba Saúde, garantindo transparência e facilidade de consulta para todos os usuários.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E O FLUXO PARA ATENDIMENTO

A nova Farmácia Municipal de Adamantina terá seu funcionamento organizado para oferecer mais conforto e eficiência ao público. O atendimento tem início às 7h, horário em que os pacientes poderão entrar e retirar a senha de atendimento. O atendimento ao público começará às 07h30, seguindo rigorosamente a ordem de retirada das senhas, garantindo organização e respeito ao tempo de cada paciente.

O atendimento para retirada de medicamentos ocorre na Rua Joaquim Nabuco, 130, nos guichês de dispensação.

Para receber os medicamentos, o paciente deve apresentar:

Documento pessoal com foto;

Receita médica atualizada, dentro do prazo de validade exigido para cada categoria de medicamento.

“O novo fluxo, agora estruturado em áreas separadas, proporciona mais privacidade, agilidade e segurança, garantindo uma experiência mais tranquila e acolhedora para todos os usuários”, finaliza a secretária.