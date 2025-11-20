FAI realiza colação de grau de 100 novos médicos

A manhã desta quarta-feira (19) foi marcada pela emoção e pelo sentimento de dever cumprido no Adamantina Tênis Clube (ATC), palco da solenidade de colação de grau da 6ª turma de Medicina do Centro Universitário de Adamantina. O evento reuniu a comunidade acadêmica, familiares e amigos para oficializar a graduação de mais uma centena de médicos formados pela FAI.

A solenidade fluiu entre momentos de protocolo e muita emoção. O compromisso com a profissão foi selado na voz da formanda Mayara Marinho Camara Vasconcellos, que conduziu o juramento, e na representatividade de Abraão Barreto Morais, que recebeu a outorga de grau em nome de todos os colegas, simbolizando a transição definitiva de estudantes para médicos.

E, nas palavras dirigidas ao passado e aos apoiadores, a cerimônia tocou os presentes. O orador da turma, Marcelo Augusto Alves Ponciano, revisitou a trajetória do grupo nesses seis anos, lembrando que a formação técnica caminhou lado a lado com o amadurecimento pessoal do grupo, que iniciou a trajetória acadêmica no primeiro ano da pandemia do Covid-19.

O reconhecimento a quem fez parte dessa jornada veio em dose dupla. A agora médica Maria Fernanda Guimarães Cordes emocionou os presentes ao homenagear os pais e familiares, enquanto Maria Eduarda de Oliveira Rossetto fez questão de lembrar a importância dos funcionários e professores da FAI no dia a dia do curso.

A mesa diretiva foi composta por autoridades da instituição, presidida pelo Pró-reitor de Ensino, Prof. Dr. Estêvão Zilioli, que na ocasião representou a reitoria. Compuseram também o dispositivo de honra a Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Márcia Zilioli; o coordenador do curso de Medicina, Prof. Me. Carlos Alberto dos Santos Filho; o patrono da turma, Prof. Dr. Osmar de Oliveira Ramos; e o paraninfo, Prof. Esp. Leonardo Mitsuo Kato Ito.

Pensando no plenário lotado de becas verdes, o Prof. Dr. Estêvão Zilioli destaca a responsabilidade da FAI na formação desses profissionais: “É um orgulho para a FAI colocar mais uma centena de médicos qualificados no mercado de trabalho. Tenho certeza que a ética e o rigor científico que fizeram parte da formação desses estudantes, os acompanhará por toda sua carreira e impactará de maneira positiva a saúde do país”.

A entrega simbólica dos diplomas não encerrou apenas um ciclo acadêmico, mas marcou o início de centenas de novas histórias com o selo de qualidade do Centro Universitário de Adamantina.

Por Gustavo Amaral – MTB: 0097737/SP

