Câmara questiona e Prefeitura se manifesta sobre destinação de área da horta para 40 casas populares

Após a apresentação do Requerimento nº 207/2025 na Câmara Municipal, que solicitava informações à Prefeitura de Adamantina sobre a indicação da área da Horta Comunitária do Jardim Adamantina para a implantação de 40 moradias do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, a Administração Municipal se manifestou. Em resposta ao portal Impacto Notícias, o secretário de gabinete Wilson Alcântara, explicou a iniciativa.

Segundo o representante do Poder Executivo, a escolha foi feita com base nos critérios técnicos determinados pelo Governo Federal, e evitando a necessidade de tramitação junto ao GRAPROHAB (Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais), o que poderia atrasar o andamento do projeto. “Serão dois lotes do programa Minha Casa, Minha Vida. E, para constar nesta primeira etapa, já que a segunda é incerta devido às eleições do próximo ano, a Prefeitura precisaria indicar uma área de propriedade do Município e com infraestrutura pronta, agilizando o processo para garantir a efetivação dessas novas moradias”, afirmou ao Impacto.

A inclusão do Adamantina entre os municípios contemplados com novas unidades habitacionais foi anunciada pelo Ministério das Cidades no mês de agosto deste ano.

“A Horta Comunitária desempenha papel social, ambiental e educativo relevante, promovendo segurança alimentar, sustentabilidade e integração comunitária entre os moradores do bairro. E na área atualmente ocupada pela Horta Comunitária existe um poço artesiano, estrutura importante para o abastecimento local, especialmente em um bairro que enfrenta dificuldades hídricas constantes”, chama a atenção trecho do texto do documento camarário.

“A área indicada atende a todos os requisitos técnicos e urbanísticos exigidos e foi considerada a única viável dentro das diretrizes estabelecidas. Realizamos a indicação do terreno e, no último dia 31, houve a visita de profissionais técnicos da Caixa Econômica Federal. Agora, aguardamos a aprovação. Agora, precisamos aguardar para saber se o local será realmente aprovado. A partir disso, iniciaremos as próximas etapas, incluindo o diálogo com a população sobre a utilização da área, a situação da horta comunitária e demais medidas que garantam que o projeto seja benéfico para todos”, ponderou Alcântara ao portal.

Por Folha Regional Adamantina

