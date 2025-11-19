Engenheiro adamantinense participa de evento em Portugal para fortalecer laços entre entidades da área tecnológica

OBJETIVO DO ENCONTRO: RECIPROCIDADE E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

A Cimeira Bilateral entre Brasil e Portugal tem como principal propósito o fortalecimento das relações institucionais entre o Confea e a OEP. Essas reuniões são fundamentais para a manutenção e melhoria do termo de reciprocidade profissional, que reconhece as qualificações de engenheiros de ambos os países, permitindo o registro e o exercício da profissão nos dois territórios. Essa cooperação é essencial em um mundo globalizado, onde a troca de conhecimentos e a atuação internacional são diferenciais que engrandecem a engenharia.

Com esse acordo, engenheiros brasileiros e portugueses têm a oportunidade de superar barreiras burocráticas e institucionais, ampliando as possibilidades de intercâmbio técnico e cultural. A medida fortalece a mobilidade profissional e o desenvolvimento de projetos conjuntos em áreas estratégicas, como infraestrutura, meio ambiente, inovação tecnológica e energia.

REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA

Compondo a comitiva brasileira, o Robles reforça que a agenda será fundamental para a extensão e melhoria dos processos de registro e reconhecimento profissional, além da abertura de novos mercados para os profissionais brasileiros atuarem na Europa, bem como em países de língua portuguesa.

O evento também reforça o papel do Confea como um órgão comprometido em ampliar a integração internacional da engenharia brasileira. O adamantinense terá a missão de dialogar com líderes da OEP, defender os interesses dos profissionais brasileiros e contribuir para a melhoria de um acordo que seja mutuamente benéfico.

O PORTO COMO PALCO DE UM MOMENTO HISTÓRICO

A cidade do Porto, conhecida por sua rica história e notável arquitetura, não poderia ser um lugar mais simbólico para este encontro. Assim como suas pontes conectam as margens do rio Douro, a Cimeira Bilateral busca conectar nações, com base em princípios de cooperação, inovação e reconhecimento mútuo.

Os debates na Cimeira serão pautados por temas essenciais para a engenharia do futuro: sustentabilidade, inovação tecnológica e ética profissional. Acredita-se que as deliberações tomadas nesta edição terão impactos duradouros, moldando as práticas das duas nações e abrindo novos horizontes para milhares de engenheiros brasileiros e portugueses.

AVANÇOS ESPERADOS E LEGADO

Entre os resultados esperados do encontro, destaca-se a consolidação de um acordo prático e eficiente, que facilite a mobilidade de engenheiros e garanta a qualidade e o rigor técnico que marcam a profissão em ambos os países. Além disso, o evento reforça a relevância de uma visão internacional para o exercício da engenharia, promovendo valores como confiança mútua, integração entre culturas e desenvolvimento sustentável.

A Cimeira Bilateral Confea-OEP não é apenas um encontro diplomático e técnico, mas um marco no caminho para uma engenharia mais colaborativa e global. A participação do Confea será essencial para garantir que os interesses dos profissionais brasileiros estejam no centro das discussões e que os laços entre Brasil e Portugal se fortaleçam ainda mais.

Com a realização deste evento, a cidade do Porto será palco não somente de debates, mas de decisões que pavimentarão um futuro de conquistas, integração e desenvolvimento para a engenharia dos dois países.

Por ASSESSORIA DE IMPRENSA – Foto: Divulgação/Crea-SP