Casal de namorados é preso pela Polícia Militar por tráfico de drogas em Adamantina

A Polícia Militar prendeu um homem de 25 anos e uma jovem de 18 anos por tráfico de drogas e associação ao tráfico, na noite desta terça-feira (18), em Adamantina. A ação ocorreu após uma denúncia anônima recebida na sede da 2ª Companhia do 25º BPM/I, informando que o suspeito realizava a venda de maconha e cocaína no Jardim Adamantina. Com a informação obtida na denúncia foi organizada a abordagem que levou à captura dos envolvidos.

Durante patrulhamento, a equipe policial encontrou o jovem em frente à residência dele, na Rua Valentim Borro. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou entrar rapidamente no imóvel e escondeu um objeto no bolso, que depois foi identificado como um telefone celular. Conforme a PM, ele foi abordado, informado sobre a denúncia e confessou a prática do tráfico.

Ainda segundo a PM, com a autorização do suspeito os policiais entraram na residência e localizaram drogas escondidas em diferentes pontos do quarto: uma pedra bruta de substância semelhante à cocaína, uma balança de precisão, 11 porções de cocaína prontas para venda e R$ 111 em dinheiro.



O jovem também afirmou – de acordo com a PM – que parte das drogas estava guardada na casa de sua namorada, no Jardim Primavera. Enquanto a ocorrência era registrada, a jovem chegou ao local e ao ser questionada confirmou aos agentes que armazenava o material ilícito a pedido do companheiro.

A equipe policial foi até a residência dela, onde encontrou mais drogas: três tijolos intactos de maconha, meio tijolo fracionado e três porções menores da mesma substância, todos localizados sob o guarda-roupas do quarto.

Ao todo, foram apreendidos 1,940 kg de maconha, 32 gramas de cocaína, uma balança de precisão, dois celulares, uma faca e R$ 111 em dinheiro.Diante dos fatos, o casal recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Eles foram levados ao plantão da Polícia Civil de Adamantina, onde o delegado ratificou a prisão. Os dois permaneceram detidos à disposição da Justiça, para a audiência de custódia que deve ser realizada nesta quarta-feira (19).



