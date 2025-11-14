Motorista morre após caminhão tombar em barranco e cair dentro de lagoa

Um motorista de 23 anos morreu após o caminhão que ele dirigia tombar em um barranco e cair dentro de uma lagoa com as rodas para cima na tarde de quarta-feira (12), na zona rural em Glicério (SP).
Segundo apurado pela TV TEM, Fernando Expedito Ferro estava trabalhando na coleta de barro, quando o caminhão tombou. Ele ficou preso na cabine, chegou a ser socorrido por outros funcionários e levado ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos.
Por g1 Rio Preto e Araçatuba – Foto: Arquivo pessoal