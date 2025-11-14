Médico morre após carro dele capotar e pegar fogo, no Paraná

O médico oftalmologista, Fábio Tokunaga de 52 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (14) após o carro em que ele estava capotar e pegar fogo em Maringá, no norte do Paraná.
O acidente aconteceu na Avenida Itororó, por volta das 11h da manhã. Testemunhas disseram à Polícia Militar (PM-PR) que ele seguia no sentido bairro-centro, quando foi atingido por um carro que avançou a preferencial.
Em seguida, ele bateu contra uma árvore e, após capotar, o carro foi rapidamente consumido pelas chamas. Agentes do Corpo de Bombeiros tentaram apagar o fogo, mas Fábio, que estava sozinho no carro, não conseguiu ser retirado a tempo.