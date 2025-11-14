Liga Amadora de Basquete de Adamantina forma equipes de base e inicia treinos na cidade

A paixão pelo basquete ganhou novo fôlego em Adamantina em 2025 com a criação da LABA (Liga Amadora de Basquete de Adamantina). Idealizada por um grupo de amigos apaixonados pela modalidade, a iniciativa surgiu com o propósito de reunir praticantes e entusiastas, promovendo competição, integração e desenvolvimento do esporte na cidade.
De acordo com os organizadores, a LABA nasceu da vontade de fortalecer a base do basquete local, criando oportunidades para que crianças e adolescentes possam aprender e evoluir no esporte de maneira estruturada. “Queríamos criar um espaço onde os jovens pudessem aprender, se desenvolver e, ao mesmo tempo, se divertir com o basquete”, explicam os idealizadores.
FORMAÇÃO DAS EQUIPES E TREINOS REGULARES
O projeto é coordenado pelo técnico Lucas Rocha, com Clodoaldo Taborga na coordenação geral e Felipe Buzina como auxiliar técnico. As equipes foram montadas a partir de uma seleção aberta de jovens, reunindo tanto iniciantes quanto aqueles que já possuíam algum contato com o basquete.
Atualmente, o projeto conta com duas turmas ativas:
- Sub-14: formada por 16 jovens de até 14 anos;
- Sub-18: composta por 8 atletas em fase de desenvolvimento e aperfeiçoamento técnico.
Os treinos acontecem na FAI, campus 3 (quadra de baixo), sempre às terças e quintas-feiras, das 16h às 19h. “Nosso principal objetivo é formar novos talentos e incentivar o esporte desde cedo, promovendo valores como disciplina, respeito, trabalho em equipe e superação. Mais do que formar atletas, queremos contribuir para a formação pessoal desses jovens”, destaca o técnico Lucas Rocha.
ABERTURA A NOVOS ATLETAS E APOIO DA COMUNIDADE
A LABA mantém as inscrições abertas para novos participantes. Interessados podem comparecer diretamente aos treinos e conversar com a equipe técnica para realizar a inscrição. Além disso, o projeto busca parceiros e apoiadores (empresas ou pessoas físicas) que queiram contribuir com materiais esportivos, patrocínios ou divulgação.
“Estamos abertos a quem quiser fortalecer o basquete em Adamantina. Cada treino é uma conquista, e ver o crescimento dos jovens dentro e fora da quadra é o que nos motiva a continuar”, afirma Clodoaldo Taborga.
PRÓXIMOS PASSOS
O projeto também planeja levar as equipes para competições regionais e, futuramente, ampliar o trabalho para novas categorias e faixas etárias, acompanhando a evolução dos atletas.
Com a força da comunidade e o comprometimento dos jovens, a LABA se consolida como um novo espaço de formação esportiva e social, reafirmando que o basquete pode ser mais do que um jogo, um instrumento de transformação e pertencimento.