Liga Amadora de Basquete de Adamantina forma equipes de base e inicia treinos na cidade

FORMAÇÃO DAS EQUIPES E TREINOS REGULARES

O projeto é coordenado pelo técnico Lucas Rocha, com Clodoaldo Taborga na coordenação geral e Felipe Buzina como auxiliar técnico. As equipes foram montadas a partir de uma seleção aberta de jovens, reunindo tanto iniciantes quanto aqueles que já possuíam algum contato com o basquete.

Atualmente, o projeto conta com duas turmas ativas:

Sub-14: formada por 16 jovens de até 14 anos;

Sub-18: composta por 8 atletas em fase de desenvolvimento e aperfeiçoamento técnico.

Os treinos acontecem na FAI, campus 3 (quadra de baixo), sempre às terças e quintas-feiras, das 16h às 19h. “Nosso principal objetivo é formar novos talentos e incentivar o esporte desde cedo, promovendo valores como disciplina, respeito, trabalho em equipe e superação. Mais do que formar atletas, queremos contribuir para a formação pessoal desses jovens”, destaca o técnico Lucas Rocha.

ABERTURA A NOVOS ATLETAS E APOIO DA COMUNIDADE

A LABA mantém as inscrições abertas para novos participantes. Interessados podem comparecer diretamente aos treinos e conversar com a equipe técnica para realizar a inscrição. Além disso, o projeto busca parceiros e apoiadores (empresas ou pessoas físicas) que queiram contribuir com materiais esportivos, patrocínios ou divulgação.

“Estamos abertos a quem quiser fortalecer o basquete em Adamantina. Cada treino é uma conquista, e ver o crescimento dos jovens dentro e fora da quadra é o que nos motiva a continuar”, afirma Clodoaldo Taborga.

PRÓXIMOS PASSOS

O projeto também planeja levar as equipes para competições regionais e, futuramente, ampliar o trabalho para novas categorias e faixas etárias, acompanhando a evolução dos atletas.

Com a força da comunidade e o comprometimento dos jovens, a LABA se consolida como um novo espaço de formação esportiva e social, reafirmando que o basquete pode ser mais do que um jogo, um instrumento de transformação e pertencimento.