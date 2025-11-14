FAI abre inscrições para Processo Seletivo para Admissão Temporária de Docentes

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo para Admissão Temporária de Docentes da FAI, conforme o Edital Nº 31/2025. Os interessados têm até o dia 25 de novembro de 2025 para realizar a inscrição. O processo deve ser feito exclusivamente no portal da instituição, localizado no endereço www.fai.com.br/concursos. A seleção destina-se a suprir necessidades temporárias decorrentes de afastamentos, dispensas legais e desligamentos de docentes.

O processo seletivo contempla vagas de cadastro reserva para diversas áreas do conhecimento, abrangendo os cursos de Ciência da Computação, Engenharia Civil, Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária e Publicidade e Propaganda. As disciplinas específicas e os requisitos mínimos para admissão em cada vaga estão detalhados no edital. A taxa de inscrição foi fixada em R$200,00 e o pagamento deve ser efetuado até o dia 26.

A seleção dos candidatos será dividida em duas fases. A primeira, de caráter eliminatório e classificatório, será uma Prova Didática (peso 2), realizada remotamente pelo Google Meet, e consistirá em uma aula teórica. O sorteio do tema ocorrerá no dia 5 e as provas estão agendadas para os dias 9 e/ou 10 de dezembro. Os candidatos aprovados nesta etapa avançarão para a segunda fase, de caráter classificatório, que é a Análise de Títulos (peso 1), onde serão avaliadas a formação acadêmica, atividades didáticas e produção científica.

Os docentes aprovados e convocados serão admitidos sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em regime de hora-aula, por um prazo determinado de até 12 meses, podendo haver uma prorrogação por igual período. A remuneração por hora-aula varia conforme a titulação: R$49,07 para especialistas (P-I), R$59,97 para mestres (P-II) e R$89,92 para doutores (P-III). Outras informações podem ser obtidas no edital completo ou pelo telefone (18) 3502-7010.

Por Gustavo Amaral – MTB: 0097737/SP

