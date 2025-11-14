Fundo Social de Solidariedade de Adamantina abre inscrições para dois novos cursos

A programação faz parte do Cozinhalimento, que é um projeto estadual da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que consiste na instalação de cozinhas profissionais para capacitação de agentes multiplicadores das ações de segurança alimentar e nutricional sustentável e incentivo à geração de renda.

O curso de panetone será ministrado no dia 25 de novembro das 9h às 12h e das 13h às 17h. Por sua vez, o curso que ensinará receitas natalinas acontecerá no dia 26 de novembro das 8h às 12h e das 13 até às 17h. Para as duas opções, foram disponibilizadas 20 vagas e para participar é necessário ter 16 anos ou mais.

Os interessados em participar já podem efetivar sua inscrição de forma presencial no Fundo Social de Solidariedade que funciona na Alameda Armando Salles de Oliveira, 51 das 8h às 17h.