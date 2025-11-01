1ª Copa SELAR Master de Futsal de Adamantina teve vitória do ABC de Lucélia e Parque Iguaçu

O ABC FC Lucélia/NM Instalações Elétricas conquistou sua primeira vitória na 1ª Copa Selar Master Acima de 40 anos de Futsal de Adamantina.
O time Luceliense do técnico Cleiton derrotou o Os Quaiados FC/ Comercial Aguapeí/ Itamar Eletrecista/ Alencar Encanador por 6 a 2. Vandirlei Bê e Rogerinho (2 cada), Tom e Emerson (1 cada) foram os marcadores do time de Lucélia. Rodrigo marcou os dois para o Os Quaiados FC.
Com o resultado positivo os luceliense saiu da lanterna (último lugar) deixando para o seu adversário.
LIDERANÇA ISOLADA
Na segunda partida o Parque Iguaçu FC/ Tavone Transportes/ HB Auto Peças/ FS Telecomunicação/Supermercado Godoy Rede Smart/ Recanto dos Animais isolou ainda mais na liderança da competição mantendo a sua invencibilidade, com 100% de aproveitamento e a classificação antecipada para as semifinais.
Na partida contra o contra o vice líder Arsenal FC/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Bar do Lú, o Parque Iguaçu F.C saiu vencedor por 3 a 1 contra o seu adversário. O bom jogador osvaldocruzense e artilheiro da competição Mir que anotou dois e Flávio César fez o outro. Vitor Hugo descontou para o Arsenal FC.
As partidas da oitava rodada 2° Turno foram realizados na noite de quarta-feira (12) no Ginásio de Esportes Paulo Camargo de Adamantina.
Folgou na rodada.
Pedalada Futsal/ Bassan Alimentos/ Anderson Veiculos
CLASSIFICAÇÃO
-Iguaçu – 21.
-Arsenal – 10.
-Pedalada – 6.
-ABC Lucélia – 5
-Os Quaiados – 4.
-ORGANIZAÇÃO
Selar Adamantina
Luis Alexandre Hagui “Xandy” (Secretário de Esportes) e Luciano Netto (Diretor)
APOIO
Prefeitura Municipal de Adamantina
José Carlos Tiveron (Prefeito)
Por Jair Kbça
.