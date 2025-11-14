Adamantina SELAR é destaque na Super Copa Paulista e Liga Barros de Voleibol

O voleibol de Adamantina se destacou em duas importantes competições no último final de semana, somando conquistas em diversas categorias da Liga Super Copa Paulista e da Liga Barros de Voleibol. As disputas aconteceram nos dias 8 e 9 de novembro, nas cidades de Presidente Prudente e Adamantina, respectivamente.

Desempenho na Super Copa Paulista

No sábado, às equipes de Adamantina entraram em quadra em Presidente Prudente para disputar as finais da Liga Super Copa Paulista de Voleibol.

Os resultados foram expressivos: sub-16 masculino – Adamantina 0 x 2 Presidente Prudente; Sub-19 Masculino – Presidente Prudente 0 x 2 Adamantina; Sub-14 Feminino – Adamantina 2 x 0 Presidente Prudente; Sub-16 Feminino – Adamantina 2 x 0 Presidente Prudente e Sub-19 Feminino – Adamantina 0 x 2 Presidente Prudente.

Além desses resultados, as equipes Mirim Feminina e Infantil Feminina de Adamantina também conquistaram o título da Super Copa Paulista.

Títulos na Liga Barros

No domingo (9), no Centro Esportivo Prof Carlos Santana Bueno (Ginásio do Navarro) foi palco das finais da Liga Barros de Voleibol, reunindo grandes partidas das categorias de base.

Na categoria Sub-12 Feminino, os resultados foram: semifinal – Adamantina B 1 x 2 Junqueirópolis A; semifinal – Adamantina A 2 x 0 Junqueirópolis B; 3º lugar – Adamantina B 3 x 2 Junqueirópolis B e final – Adamantina A 3 x 0 Junqueirópolis A.

A equipe Pré-Mirim A de Adamantina também conquistou o título da Liga Barros, fechando o fim de semana com chave de ouro para o voleibol adamantinense.

Por: Jéssica Nakadaira / Diário do Oeste

