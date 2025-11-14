Duas pessoas são presas por furto, corrupção de menor e porte de drogas em Adamantina

Dois indivíduos, de 18 e 17 anos, foram detidos pela Polícia Militar na noite de quinta-feira (13) em Adamantina após furtarem a bolsa de uma mulher e utilizarem seu cartão em uma conveniência. A vítima percebeu o golpe ao receber notificação de compra de R$ 100.

Com informações do estabelecimento, a PM localizou os suspeitos na Estação Recreio; eles tentaram fugir, mas foram alcançados. Com o rapaz de 18 anos, os policiais encontraram porções de cocaína. A dupla confessou o crime e indicou onde havia escondido o cartão, uma garrafa de uísque e a bolsa da vítima, que foram recuperados.

Todos os envolvidos foram levados ao Plantão Policial, onde o delegado ratificou o flagrante por furto qualificado, corrupção de menor e porte de drogas. Os detidos permaneceram à disposição da Justiça. (Por: Redação)

