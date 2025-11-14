Jovem de 20 anos morre após batida entre carro e ônibus em rodovia do interior de SP

Um jovem de 20 anos morreu, na noite desta quarta-feira (12), após o carro que ele dirigia bater em um ônibus circular na rodovia David Eid (SP-381), que liga Lins a Sabino (SP).
Segundo a Polícia Rodoviária, o veículo conduzido por Luiz Henrique Ravagnani, que estava com um passageiro, seguia no sentido Sabino–Lins, quando atingiu a parte traseira do ônibus, que realizava o retorno no trevo do distrito de Guapiranga.
Luiz Henrique chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa de Lins, mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada na unidade. O passageiro que estava com ele no carro também foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Lins. Não há informações do estado de saúde dele.