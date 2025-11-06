6ª Copa Regional Amizade Família Miranda finaliza primeira fase da competição

A 1ª Fase da 6ª edição da Copa Regional Amizade Familia Miranda de Futebol Médio de Adamantina foi finalizada no sábado (8) no campo do Parque Cecap. Três partidas equilibradas e acirradas envolvendo seis equipes foram realizadas.

Na primeira partida a SE Hookah Valem/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Chikão Frutas/ Marcos Construtor/ Orvate Financeira terminou a 1ª fase com liderança geral da competição, invicta e com 100% de aproveitamento. O time do técnico Dieguinho e Thiaguinho derrotou o River Plate FC Lucélia por 5 a 0, com os gols marcados Fabiano (2), Dú Pereira, William Cocô e Betinho Procópio (1 cada).

Na segunda partida o Resenha EC/ WL Barbearia derrotou de virada por 3 a 1 o Atlético Pacaembuense. Os gols foram marcados através dos jogadores: Felipe Neguinho, Biel e Adriano Tiossi. João Pedro (Atlético Pacaembuense).

No encerramento da rodada Vila Freitas FC/ Star Motos/ Barraca Arlete Salgados/ Sportbec Aposta/ Fort Pedras e Real Maloka FC/ Bastos ficaram no empate em 1 a 1. Destaque para o goleiro Paulinho da Vila Freitas FC que praticou grandes defesa garantindo o empate e evitando a derrotada da sua equipe. Diego (Vila Freitas FC) e Silvestre (Real Maloka FC) foram os marcadores dos gols.

CRAQUE DA RODADA

Diego (Vila Freitas)

ARBITRAGEM

Luis Henrique “Babidi”

MESÁRIA

Kamila Mila

COORDENAÇÃO

Paulo Sérgio e Pablo Miranda

ORGANIZAÇÃO

Família Miranda

Por: Jair Kbça

