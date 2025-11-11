Copa Master SELAR de Futsal de Adamantina teve vitória do Parque Iguaçu e Arsenal FC

O Arsenal FC/ Supermercado Godoy Rede Smart/Bar do Lú conquistou mais uma vitória na competição da 1ª Copa SELAR Master Acima de 40 anos de Futsal de Adamantina.

O time do Jardim Brasil do técnico Kimba derrotou por 6 a 3, Os Quaiados FC/ Comercial Aguapeí/ Itamar Eletricista/ Alencar Encanador e se manteve na segunda colocação. Os gols foram marcados através dos jogadores: Andersinho (2), Vitor Hugo, Jeferson “Sassá”, Anderson Pulga e Contra (1- cada). Rodrigo (2) e Márcio Dentão fizeram para o Os Quaiados FC.

Na segunda partida o Parque Iguaçu FC/ Tavone Transportes/ HB Auto Peças/ FS Telecomunicação/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Recanto dos Animais se mantém na liderança geral, com a invencibilidade e com 100/% de aproveitamento na competição.

A equipe do treinador Rubira derrotou por 6 a 1, o Pedalada Futsal/ Bassan Alimentos/ Anderson Veiculos, com o destaque para o jogador osvaldocruzense Mir que anotou todos os 6 gols. Enquanto Jorge Augusto “Guto” anotou para o Pedalada.

Os jogos da sétima rodada 2° Turno foram realizados na noite de segunda-feira (10) no Ginásio de Esportes Paulo Camargo de Adamantina.

Folgou na rodada: ABC FC Lucélia/ NM Instalações Elétricas.

ARBITRAGEM

Lucas Renato “Lucão” e José William Rampaci (Lucélia)

MESÁRIO

Ronaldo Dutra “Tuiuiú”

CLASSIFICAÇÃO

-Iguaçu – 18

-Arsena l- 10

-Pedalada – 6

-Os Quaiados –

-ABC – 2

-ORGANIZAÇÃO

SELAR (Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação) de Adamantina – Luis Alexandre Hagui “Xandy” (Secretário de Esportes) e Luciano Netto (Diretor).

APOIO

Prefeitura Municipal de Adamantina

José Carlos Tiveron (Prefeito)

-Os jogadores Andersinho e Jeferson Sassá (Arsenal FC) balançaram as redes

Por: Jair Kbça

