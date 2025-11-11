Tático Ostensivo Rodoviário prende dois homens e recupera carro furtado em Adamantina

Durante a manhã desta terça-feira (11), uma equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) prendeu dois homens e recuperou um veículo furtado na SP-294 (Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros), em Adamantina. A ação ocorreu por volta das 7h40, no km 590, sentido Leste, durante a Operação Impacto.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o automóvel – um Fiat Argo branco, ano 2019, de Matão – era ocupado por dois homens identificados pelas iniciais K.H.B., de 21 anos, e C.M.M.A., de 23 anos, ambos residentes em Bauru.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que o carro possuía placas falsas. Após uma vistoria detalhada, verificou-se que o chassi correspondia a um veículo furtado em 1º de novembro, em São José do Rio Preto. O crime havia sido registrado na Delegacia Eletrônica.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil de Adamantina, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Eles permaneceram à disposição da Justiça.

Além do veículo, os policiais apreenderam três celulares e uma quantia em dinheiro que estavam com os detidos. De acordo com o sistema Prodesp, ambos possuem antecedentes criminais por tráfico de drogas, e um deles também por roubo.

O carro recuperado será restituído à proprietária.

Por: Impacto Notícias