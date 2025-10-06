Voleibol Masculino de Adamantina/ Selar Sub-16 é campeão da Copa Estadual

A equipe de Voleibol Masculino do Adamantina/ Selar, sagrou-se Campeão da Fase Regional da Copa Estadual (Sub-16). O título conquistado garantiu a classificação do time adamantinense na próxima fase que será realizado em Borborema no mês de novembro.

Os jogos aconteceram nos dias 3, 4 e 5 no Ginásio de Esportes Eng. Agrônomo Daniel Luiz Dias em Lucélia.

O titulo foi bastante comemorado por atletas e a comissão técnica que a frente Pedro Milanesi.

CAMPANHA

A campanha dos jogos realizado pelo time do técnico Pedro Milanesi foram os seguintes.

-QUARTAS DE FINAL

Adamantina (2 sets 1) Presidente Prudente

-SEMIFINAL

Adamantina (2 sets 0) Inúbia Paulista

-DISPUTA FINAL

Adamantina (2 sets 1) Presidente Epitácio

Por: Jair Kbça – Foto Instagram: voleiadamantina

.