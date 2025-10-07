CMPI intensifica trabalho de defesa e divulgação dos direitos dos idosos em Adamantina

Com a realização da edição deste ano da Semana Municipal da Pessoa Idosa a presidente e o vice-presidente do CMPI, Cidinha Pimenta e Wallace Pedroso, foram os convidados para a entrevista na TV Folha Regional na manhã de segunda-feira (29), já que as ações de defesa e divulgação dos direitos da população 60+ vêm sendo intensificadas.

“Adamantina tem um índice elevado de população idosa, o que é bom porque mostra que há uma maior longevidade. E paralelo a, hoje, é uma das cidades na região que, além de pioneira, coloca realmente em prática o trabalho do Conselho de forma que seja atuante”, disseram.

O Conselho Municipal da Pessoa Idosa é um órgão composto por representantes do poder público e da sociedade civil que se juntam para criar e colocar em prática todas as ideias, atividades e direitos voltados à pessoa idosa. “Nosso objetivo é trabalhar em cima do que já existe para buscar o que pode ser aplicado e melhorado, além de orientar os idosos sobre todos os direitos que eles têm e muitas vezes nem sabem. E aqui, no município, temos todo o respaldo da instituições, como os poderes Executivo e Legislativo”.

Cerca de 30% da população adamantinense são compostos por pessoa 60+, segundo o CMPI.

“Porém, ainda falta conscientização. Infelizmente, há família que não conhecem os direitos que o idoso tem, E muito mais! Não conhecem os deveres que a família tem perante o idoso”, relatam a presidente e o vice.

Diante de qualquer tipo de violação contra ao idoso, os representantes do CMPI afirmam que pode ser feita uma denúncia, através de dois canais: o Disque 100, como também pessoalmente na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social ou no número 3521-1900. “A partir dessa iniciativa, a nossa equipe técnica vai apurar o que está acontecendo. Sendo procedente, define-se a atitude a ser tomada junto às Polícias e Promotoria. Por qualquer desses canais é garantido o direito do anonimato. Então, não se omita em fazer a denúncia”, completam.

A entrevista completa pode ser assistida no portal Adamantina Net ou nas outras plataformas digitais do Folha Regional (Facebook e YouTube).

Por Folha Regional Adamantina

