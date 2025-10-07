Adamantinense conquista 2º lugar no Campeonato Pan-Americano 2025 de Beach Tennis

O esporte de Adamantina tem mais um motivo para se orgulhar. O jovem atleta Leonardo Favaro conquistou o 2º lugar no Campeonato Pan-Americano 2025 de Beach Tennis, na categoria sub-12, representando o Brasil ao lado de seu parceiro de quadra e amigo, Matheus Justo.

Leonardo, que tem 11 anos, foi convocado para a Seleção pela Confederação Brasileira de Tênis, pelos resultados obtidos durante o ano no Circuito Nacional de Beach Tennis. Ele foi tricampeão brasileiro, vencendo as etapas de Brasília/DF, Uberaba/MG e Biguaçu/SC.

Em suas redes sociais, Leonardo celebrou a conquista com emoção e gratidão: “Eu sonhei tanto e Jesus realizou! Representei meu Brasil com meu sócio Matheus Justo, um parceiro de quadra e amigo de vida que Jesus também providenciou! Essa experiência vou levar pra sempre e espero que seja só o começo”, disse.

Mais do que a conquista, o jovem destaca o aprendizado e as amizades feitas durante o torneio internacional. “Fiz amigos de vários países e joguei com muita torcida. Foi a melhor experiência que vivi até hoje no esporte”, disse o atleta.

O atleta também fez questão de agradecer ao treinador Eduardo Miyamura, da Arena Miyamura, pelo apoio constante, além de enaltecer a importância da família na caminhada esportiva. “Obrigado aos meus pais, Maicon Favaro e Michelle Favaro! Vocês são a minha base. Esse troféu também é de vocês!”, ressaltou.

Leonardo destacou ainda o incentivo da Escola Champagnat de Adamantina, que o apoia dentro e fora das quadras, e agradeceu à Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e a toda equipe da seleção pelo suporte durante a competição.

Com metas bem definidas, Leonardo mira alto. “Quero voltar ao Pan-Americano e ser campeão. E, com 14 anos, começar a competir no profissional da ITF (Beach Tennis World Tour) e ser o número 1 do mundo.”

O jovem também deixa uma mensagem para outras crianças que sonham com o sucesso no esporte: “Não existe vitória sem esforço. Tudo exige determinação, disciplina e fé. E, acima de tudo, nunca desista dos seus sonhos.”

.