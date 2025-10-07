Na Semana do Idoso, Adamantina celebra primeiro ano do Centro Dia instalado no PAI Nosso Lar

Adamantina comemorou, na Semana do Idoso, o primeiro ano de funcionamento do Centro Dia para a Pessoa Idosa, instalado no PAI Nosso Lar (Polo de Atividades Integradas). O espaço atende atualmente 20 idosos de ambos os sexos e conta com uma equipe de 11 profissionais, incluindo coordenador, assistente social, educador físico, cuidadores, auxiliares de limpeza, cozinha e administrativo.

O objetivo do serviço é oferecer atendimento especializado a pessoas idosas, prevenindo o isolamento social, abandono e a necessidade de institucionalização prolongada. Entre os diferenciais do trabalho estão o mapeamento do perfil dos usuários, a identificação das demandas individuais e a valorização da diversidade. O atendimento também busca, segundo a Secretaria de Assistência Social, apoiar famílias e cuidadores, contribuindo para reduzir a sobrecarga daqueles que prestam cuidados diários.

O funcionamento é custeado pela Prefeitura de Adamantina, em parceria com o PAI Nosso Lar, com investimento mensal de R$ 45 mil. Porém, o município articula junto à Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado a obtenção de repasses para reforçar o custeio — duas reuniões já foram realizadas nesse sentido.

O Centro também está inscrito no Conselho Municipal de Assistência Social e no Conselho Municipal do Idoso, o que garante recursos da campanha Imposto de Renda do Bem.

Na abertura da Semana do Idoso em Adamantina foi realizada uma celebração especial no PAI Nosso Lar com a presença de autoridades, diretoria da instituição, parceiros e atendidos. A celebração contou inclusive com um bolo comemorativo ao primeiro aniversário do Centro Dia em Adamantina.

.