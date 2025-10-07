Carretas do Caminho da Capacitação do Fundo Social de São Paulo iniciam cursos em Adamantina

Começam nesta segunda-feira, dia 6, em Adamantina as aulas do programa Caminho da Capacitação, iniciativa do Fundo Social de São Paulo que oferece cursos gratuitos de qualificação profissional em carretas móveis adaptadas como salas de aula. Na cidade, a ação tem apoio da Prefeitura de Adamantina e Fundo Social de Solidariedade.

No município serão oferecidos três cursos: auxiliar de cozinha, aproveitamento de alimentos e criação de jogos digitais e aplicativos. As aulas acontecem de 6 a 17 de outubro, de segunda a sexta-feira.

As estruturas estão instaladas em frente à Biblioteca Municipal. As inscrições foram recebidas até domingo (4).

O objetivo do programa é ampliar oportunidades de emprego, renda e empreendedorismo, oferecendo conhecimentos teóricos e práticos que promovam autonomia financeira.

Em Adamantina, os cursos serão distribuídos da seguinte forma:

Gastronomia: Aproveitamento dos alimentos – duas turmas, manhã (8h às 12h) e tarde (13h às 17h).

Auxiliar de cozinha – período noturno (18h às 22h).

Tecnologia: Criação de jogos digitais e aplicativos – três turmas, manhã (8h às 12h), tarde (13h às 17h) e noite (18h às 22h).

A primeira dama do Estado, Cristiane de Freitas tem visitado os municípios que recebem as Carretas do Caminho da Capacitação. Tal fato deve ocorrer também em Adamantina que também deve contar com a presença do governador Tarcísio de Freitas na entrega dos diplomas, no dia 17, quando também deve participar de um evento regional em Adamantina.

SOBRE O PROGRAMA

O Caminho da Capacitação integra o SuperAção SP, programa do Governo do Estado que tem como meta retirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026.

Com estrutura composta por mais de 30 carretas itinerantes e a oferta de cerca de 40 cursos gratuitos, a iniciativa leva qualificação profissional a diferentes regiões do estado. Todas as formações são ministradas por especialistas do Centro Paula Souza, com certificação oficial.

Nesta etapa, o programa chega pela primeira vez à região de Presidente Prudente, atendendo Adamantina e outros municípios da região.

.