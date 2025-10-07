Homem morre após sofrer choque elétrico em Adamantina

Um homem de 50 anos morreu após sofrer um choque elétrico na tarde desta terça-feira (7), em Adamantina.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Adamantina, a ocorrência foi registrada em um residencial localizado nas imediações do Aeroporto Municipal. No local, os bombeiros encontraram a vítima em parada cardiorrespiratória e iniciaram os primeiros atendimentos, realizando manobras de reanimação durante o socorro até o Pronto-Socorro local.

Apesar dos esforços das equipes de resgate e médicas, o homem não resistiu e teve o óbito constatado.

A vítima, segundo apurado, era prestador de serviços e trabalhava no imóvel no momento do acidente.

O local foi isolado para realização da perícia técnica, e a Polícia Civil de Adamantina vai investigar as circunstâncias do ocorrido.

