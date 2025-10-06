Programa “Adote o Verde” ganha novo parceiro em Adamantina

Com isso, de acordo com o Termo de Adoção, o adotante compromete-se a executar os serviços de conservação, manutenção e eventualmente remodelação da área e, em contrapartida, pode utilizar a área para instalação de publicidade e divulgação de atividades.

A adoção de áreas verdes favorece a promoção da responsabilidade socioambiental do adotante além de garantir grande visibilidade publicitária. A cerimônia de assinatura do termo aconteceu no último domingo (30), durante a 2ª edição Corrida e Caminhada “Juntos com a Camda”.

O objetivo do programa é estimular associações de moradores, entidades civis, organizações não-governamentais, sindicatos, sociedades comerciais e empresariais, pessoas físicas e jurídicas bem como instituições da rede particular de ensino, legalmente constituídas e cadastradas no município, a firmar parcerias com o Executivo para a adoção de parques, jardins, praças, áreas verdes, canteiros e avenidas, entre outros.

Conforme o secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Luis Henrique Fernandes “Tito”, agora a Camda poderá dar uma atenção maior no cuidado e no zelo da área municipal adotada, deixando o local mais bonito, evidenciando a ação social da empresa e resultando em um auxílio mútuo entre a Prefeitura de Adamantina e a Camda.

“Ao firmarmos a parceria para adotar a área institucional e de lazer ao lado da nossa cooperativa, a Camda reforça seu compromisso com a preservação ambiental e o bem-estar da nossa comunidade. Esta ação é uma oportunidade de contribuir diretamente para a conservação de um espaço que é de todos, ao mesmo tempo em que possibilita um ambiente mais agradável e sustentável para quem frequenta a região. Acreditamos que pequenas ações como essa, têm um grande impacto na qualidade de vida das pessoas, e estamos honrados em poder fazer parte desse projeto que visa promover o verde e a qualidade ambiental para todos”, afirma o diretor presidente da Camda, Waldomiro Teixeira de Carvalho.

Serviço – Aqueles que desejarem firmar Termo de Adoção de áreas verdes com o município, basta entrar em contato com a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente pelo telefone (18) 3521-2459 ou 3522-1776 ou, ainda, presencialmente na Rua Walter Meneghin, 100 – Jardim Oriente – Conjunto Poli-Esportivo.