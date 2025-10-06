Novena e missas marcam celebração à Nossa Senhora Aparecida em Adamantina

A Paróquia Santo Antônio divulgou a programação especial em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, com atividades que já movimentam os fiéis de Adamantina. As celebrações tiveram início na última quarta-feira, com a tradicional Novena de Nossa Senhora Aparecida.

Os encontros aconteceram no sábado (4) e retornam nos dias 6, 7, 8, 9 e 10 de outubro, sempre a partir das 20h, na Capela de Aparecida, localizada na Vila Jardim.

De acordo com a organização, a novena antecede o ponto alto das festividades, marcado para o dia 12 de outubro, domingo, data oficial da padroeira. Neste dia, a comunidade católica poderá participar de missas pela manhã, às 7h e às 9h, na Matriz de Santo Antônio. Já no período da noite, a partir das 18h, será celebrada uma missa campal na parte externa da Capela de Aparecida.

Caso haja chuva, a cerimônia será transferida para o interior da igreja. A expectativa da paróquia é reunir grande número de devotos durante toda a programação, que celebra a fé e a devoção popular à Nossa Senhora.

