Recursos que somam quase R$ 1,1 milhão estão na pauta de votações dos vereadores na Câmara

Na noite desta segunda-feira (6) os vereadores se reunião para mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal. E na pauta de votações estarão três proposituras para a autorização de aberturas de créditos de quase de R$ 1.100.000,00 em recursos estaduais ao orçamento da Prefeitura de Adamantina.

O PL nº 050/2025 é no valor de R$ 500.000,00 referentes a emenda parlamentar do deputado estadual Leonardo Siqueira.

O Projeto de Lei nº 051/2025 também abre crédito adicional suplementar de R$ 485.000,00 e diz respeito a emenda parlamentar do deputado estadual Mauro Bragato.

Já o PL nº 052/2025 autoriza R$ 100.000,00 em emenda parlamentar do deputado estadual Milton Leite Filho. Ainda na sessão de segunda-feira serão votados três Projetos de Lei: nº 049/2025 para redenominação de l o g r a d o u – ro no Residencial Espanha; o nº 047/2025 sobre a obrigatoriedade de divulgação dos nomes dos Secretários Municipais e Membros dos Conselhos Municipais no sítio eletrônico oficial do Município de Adamantina, Estado de São Paulo; e nº 013/2025 que autoriza o Poder Executivo alienar bem imóvel, pelo instituto da investidura.

As proposituras passarão pela discussão e apreciação dos vereadores no plenário durante o encontro camarário.

Por Folha Regional Adamantina

.