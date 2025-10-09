VILLA VERDE: um novo capítulo na história da hotelaria em Adamantina

Tradição e modernidade se encontram em um dos endereços mais emblemáticos de Adamantina. O Villa Verde Hotel, referência em hospedagem na cidade, inicia uma nova fase sob nova direção. O novo proprietário, com sólida experiência no ramo hoteleiro — esta já é sua terceira unidade —, chega com o propósito de resgatar o brilho do passado e renovar o futuro.

O hotel carrega em suas paredes histórias marcantes. Antigamente conhecido como “Grande hotel”, foi palco de casamentos inesquecíveis, jantares refinados, encontros políticos e almoços de alto nível. Também recebeu personalidades da política, artistas renomados, professores, representantes comerciais e equipes de empresas que atuavam na região.

Hoje, em processo de reforma, o Villa Verde segue atendendo hóspedes e promete surpreender com novidades que combinam o charme histórico da construção e o conforto da hotelaria moderna. A proposta da nova administração é devolver ao hotel o status de ponto de encontro da cidade, sem abrir mão da qualidade e do acolhimento que sempre o destacaram.

Outro grande diferencial é sua localização privilegiada, bem no coração de Adamantina. Estar no Villa Verde significa poder circular pelo centro comercial a pé, com comodidade e praticidade, aproveitando ainda momentos de lazer e descanso em um espaço que respira tradição.

O Villa Verde Hotel não é apenas um lugar para se hospedar: é parte viva da memória da cidade, agora preparada para escrever novos capítulos de sua história.

.