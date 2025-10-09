Polícia Civil investiga morte suspeita em Adamantina

No último dia 07, a Polícia Civil registrou boletim de ocorrência versando sobre morte suspeita ocorrida em um bairro na cidade de Adamantina, onde um trabalhador da construção civil perdeu a vida vítima de uma descarga elétrica. Inicialmente a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, sendo periciado o local. No último dia 07, a Polícia Civil registrou boletim de ocorrência versando sobre morte suspeita ocorrida em um bairro na cidade de Adamantina, onde um trabalhador da construção civil perdeu a vida vítima de uma descarga elétrica. Inicialmente a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, sendo periciado o local.

Após o registro inicial, a Autoridade Policial analisando os fatos previamente apurados deliberou para instauração de Inquérito Policial visando maior aprofundamento nas circunstâncias e apuração da morte suspeita de forma técnica e criteriosa, com base nas provas materiais e nos depoimentos a serem colhidos durante a investigação.