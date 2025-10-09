Adamantina participa do lançamento de campanha ao lado da primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas

A Prefeitura de Adamantina participou nesta quarta-feira (8), no Palácio dos Bandeirantes, do lançamento da campanha “Prevenir é sua melhor chance”, idealizada pela primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas.

O evento reuniu mais de 100 primeiras-damas e primeiros-cavalheiros municipais em um momento de mobilização e parceria para o Outubro Rosa, reforçando o compromisso conjunto com a prevenção e o cuidado com a saúde da mulher.

Junto ao lançamento oficial da campanha, Cristiane Freitas incentivou a realização de ações locais nos municípios, com atividades voltadas à conscientização e à divulgação de serviços de apoio e prevenção.

Durante o encontro, Cristiane Freitas destacou: “Esta campanha, em parceria com os municípios, é sobre levar informação, cuidado e acolhimento a todas as mulheres. Juntos, queremos inspirar cada uma a olhar para si com atenção, contar com o apoio do Estado de São Paulo e lembrar que prevenir é, sempre, a melhor chance.”

“Adamantina recebeu no começo deste ano as carretas de mamografia e de empreendedorismo. Na oportunidade, zeramos a fila de mulheres que aguardavam o exame. A campanha é uma oportunidade para que as mulheres lembrem que precisam se cuidar”, afirma Adelisa Tiveron, primeira dama do município.

Sobre a campanha

A iniciativa “Prevenir é a sua melhor chance” tem como objetivo orientar mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, bem como divulgar os serviços de apoio oferecidos pelo Estado. Entre as ações promovidas estão a divulgação de exames de mamografia gratuita, além de informações sobre programas voltados à prevenção e ao acolhimento de pacientes com câncer. Com a participação das lideranças municipais, a campanha intensifica seu alcance e chega diretamente às comunidades, fortalecendo a rede de cuidado e atenção à saúde da mulher paulista.

Ações do Governo de São Paulo

O lançamento também destacou políticas públicas impulsionadas pelo Governo de São Paulo na área da saúde da mulher, com foco no acesso e na qualidade do tratamento do câncer de mama. A Rede Hebe Camargo, formada por 79 hospitais especializados em oncologia, realizou, apenas nos primeiros sete meses de 2025, mais de 1,7 milhão de exames e 352 mil sessões de quimioterapia, com R$471 milhões aplicados neste período.

O Hospital da Mulher, referência em oncologia ginecológica e mamária na América Latina, contabilizou, entre janeiro e agosto de 2025, quase 30 mil infusões de quimioterapia.

O programa Carretas Mulheres de Peito, que leva mamografias gratuitas a diversas regiões do Estado por meio de unidades móveis totalmente equipadas, realizou mais de 40 mil exames entre 2023 e agosto de 2025, com investimentos que somam mais de R$12 milhões.

