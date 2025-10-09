Adamantina/Selar/Fratelo’s Sport Sub-15 disputa a final do Campeonato Estadual de Futebol

A equipe Sub-15 do Adamantina/ Selar em parceria com a Escolinha Fratelo’s Sport, disputa nesta quinta-feira (9) às 21h00 a final da fase regional do 53° Campeonato Estadual “Bom de Bola Bom na Escola” de Futebol de Campo de Categorias de Base.

Organizado pelo Governo do Estado, através da Coordenadoria de Esportes do Estado e IREL (Inspetoria Regional de Esporte Lazer).

Os adamantinenses comandados pelo técnico Alex Diego Fratelo’s enfrentarão a equipe da cidade de Flórida Paulista, em partida que será realizado no Estádio Municipal José de Freitas Cayres de Lucélia.

COMISSÃO TÉCNICA

-Alex Fratelo’s (Técnico)

-Pedro Milanesi (Auxiliar Técnico)

-César Augusto (Preparador de Goleiros)

-Dr Fernando Emed Jacinto (Departamento Médico)

AGRADECIMENTO

A comissão técnica e jogadores agradecem o apoio e o incentivo de Luís Alexandre Hagui “Xandy” (Secretário de Esportes) e Luciano Netto (Diretor de Esporte) José Carlos Tiveron(Prefeita) Lúcia Haga (Vice).

Por: Jair Kbça

.