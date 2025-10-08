Jovem de 19 anos morre após moto tombar na Rodovia SP-127

Um motociclista de 19 anos morreu em um acidente na noite de segunda-feira (6), na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), em Rio Claro (SP).
Vítima foi identificada como Kellvy Henrique Cristo de Freitas. Segundo informações da concessionária que administra o trecho, a moto tombou na pista sendo atingida por um carro que vinha atrás.
Conforme o registro da ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 19h10, na altura do quilômetro 12, no sentido Piracicaba (SP).
A moto pilotada por Kellvy teria tombado às margens da rodovia. Na sequência, o condutor de um carro que seguia logo atrás não conseguiu frear a tempo e colidiu com a moto já caída na pista.
As causas do tombamento do veículo pilotado por Kellvy ainda não foram identificadas.
Equipes de resgate da concessionária e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do carro não se feriu.
A Polícia Militar Rodoviária atendeu e realizou a interdição de uma das faixas até a chegada da perícia técnica. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Claro.
O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil. O sepultamento de Kellvy será realizado na quarta-feira (8), às 11h30, no Velório Municipal de Santa Gertrudes.