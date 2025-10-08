Homem morre em acidente entre carro e caminhão na Rodovia Cunha Bueno

Um homem morreu e outro ficou ferido em um acidente entre um carro e um caminhão na Rodovia Deputado Cunha Bueno (SP-253), entre Jaboticabal (SP) e o distrito de Córrego Rico, na manhã desta quarta-feira (8).
De acordo com testemunhas, o motorista do carro seguia no sentido Jaboticabal quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão, que transportava bancos de cimento.
O condutor do veículo morreu no local. Já o motorista do caminhão foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jaboticabal, onde recebeu atendimento e não corre risco de morte.
A Polícia Rodoviária realiza a preservação da área para o trabalho da perícia, que vai apontar as causas do acidente. O trânsito segue parcialmente interditado até a conclusão dos trabalhos.
Por g1 Ribeirão Preto e Franca – Foto: Papo News Jaboticabal