Homem morre em acidente entre carro e caminhão na Rodovia Cunha Bueno

O condutor do veículo morreu no local. Já o motorista do caminhão foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jaboticabal, onde recebeu atendimento e não corre risco de morte.

Em nota, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP) informou que parte da pista foi interditada. Uma viatura de inspeção e um guincho da Unidade Básica de Atendimento (UBA) foram enviados para prestar assistência no trecho.