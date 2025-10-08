Agente de trânsito de Assis morre em acidente próximo ao Horto Florestal

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a viatura do Departamento Municipal de Trânsito da Prefeitura de Assis teria batido transversalmente em um treminhão canavieiro. Ao chegarem ao local, Alexandre, que estava sozinho no veículo, foi encontrado inconsciente, apresentando parada cardíaca e trauma cranioencefálico. Ele estava preso nas ferragens devido aos danos da viatura e foi socorrido pela Unidade de Resgate, sendo levado ao Hospital Regional de Assis.

O motorista do caminhão foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Assis. Ele relatou aos policiais que estava adentrando a Rodovia, quando por motivos a serem esclarecidos, a viatura do Departamento de Trânsito bateu com o final do semirreboque. Alexandre não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito, será decretado luto oficial nesta terça-feira. O corpo de Alexandre Basterson será velado no Cemitério Municipal de Assis, após liberação do Instituto Médico Legal (IML) e seguirá em traslado para Palmital, sua cidade natal, onde será sepultado.

Alexandre era solteiro e não deixa filhos.