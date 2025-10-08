Adamantina Sub-15 vence Pacaembu e está na final do Campeonato Estadual de Futebol

Com um único gol marcado no primeiro tempo através do jogador atacante Biel, a equipe de futebol Sub-15 do Adamantina/ Selar / Fratelo’s Sport derrotou por 1 a 0, o Pacaembu /Del, na noite de terça-feira (7) no Estádio Municipal José de Freitas Cayres em Lucélia.

A partida foi pelo Campeonato Estadual “Bom de Bola Bom na Escola” de Futebol de Categorias de Base – fase regional, organizado pela Coordenadoria de Esportes do Estado e IREL (Inspetoria Regional de Esporte Lazer).

AGUARDANDO ADVERSÁRIO

Com o bom resultado o time adamantinense garantiu vaga para a final e volta a campo na quinta-feira (9) onde aguarda o seu adversário, o ganhador do jogo entre Lucélia e Flórida Paulista que sairá na noite desta quarta-feira (8).

COMISSÃO TÉCNICA

A comissão do Adamantina/ Selar / Fratelo’s Sport tem a seguinte formação: Alex Fratellos (Técnico), Pedro Milanezi (Auxiliar) Dr. Fernando Jacinto (Departamento Médico) e César Augusto (Preparador de Goleiros).

-SUB- 11 É DERROTADO

A equipe Sub-11 do Adamantina/ Selar foi derrotado por 1a 0, diante da equipe de Flórida Paulista.

Por: Jair Kbça – Foto: Rita Nery

