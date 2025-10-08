Adamantina promove manhã especial no Parque dos Pioneiros em comemoração ao Dia das Crianças

A Secretaria de Assistência Social garantirá o sabor da festa com a distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce, enquanto a Secretaria de Saúde realizará orientações sobre higiene bucal, com entrega de kits educativos às crianças participantes.

O evento também contará com a presença especial do Pelotão de Bombeiros de Adamantina, que fará a distribuição de panfletos orientativos, além de proporcionar momentos para fotos e simulações em um banner de incêndio, promovendo a conscientização de forma lúdica.

A ação busca proporcionar um momento de integração e alegria para as famílias, fortalecendo o vínculo comunitário e o cuidado com as crianças em um dos principais espaços públicos da cidade.