Homem que morreu eletrocutado em Adamantina era morador de Birigui

Vítima trabalhava em uma residência quando sofreu descarga elétrica



O homem de 50 anos morreu na tarde desta terça-feira (7) após sofrer uma descarga elétrica enquanto prestava serviços em uma residência localizada em um residencial próximo ao aeroporto de Adamantina, era morador de Birigui e trabalhava para uma empresa responsável por reparos no imóvel.

Segundo informações da Polícia Militar, José Roberto Inácio Pereira operava um macaco hidráulico dentro de um buraco quando recebeu o choque elétrico. Ele ainda chegou a gritar por socorro e foi socorrido por pessoas que estavam próximas, que iniciaram manobras de primeiros socorros até a chegada do Corpo de Bombeiros.



O trabalhador foi levado ao pronto-socorro da Santa Casa de Adamantina, mas não resistiu. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local e apurar as causas do acidente. O caso foi registrado como óbito em serviço na Delegacia de Polícia de Adamantina.

O corpo da vítima será velado nesta quarta-feira (8) no Memorial São Judas Tadeu, em Birigui, e o sepultamento ocorrerá no final do dia, no Cemitério Municipal de Clementina.

As circunstâncias que levaram ao acidente seguem sob investigação.