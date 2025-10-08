Construção da rede de galerias na ligação entre o Jardim Brasil e o Itamaraty está quase no final

De acordo com informações passadas ao Jornal Folha Regional na última quinta-feira (2) pela Secretaria Municipal de Planejamento, as obras de implantação da rede de galeria no acesso entre o Jardim Brasil e o Parque Itamaraty estão na reta final, com cerca de 90% concluídas. E a reportagem esteve no local na manhã de sexta-feira (3) para registrar o andamento da construção.

No projeto inicial, a extensão da tubulação terá 250 metros. “Foram executados até o momento 225 metros”, segundo a Secretaria.

As obras começaram no dia 8 de maio deste ano pela Prefeitura de Adamantina, que também adquiriu todos os materiais necessários para a implementação da galeria.

O trecho que liga os dois bairros receberá uma série de melhorias: além da tubulação para captação e escoamento das águas pluviais, pavimentação, calçamento e iluminação.

Para a aplicação da camada asfáltica, será necessária a abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada no serviço.

O custo total aproximado das obras é de R$ 400 mil e os recursos para a pavimentação são provenientes de uma emenda parlamentar destinada ao município pelo deputado estadual Leonardo Siqueira (NOVO) no valor de R$ 250.000,00, acrescido de contrapartida da Prefeitura do Município.

Por Folha Regional Adamantina

.