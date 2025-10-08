LABORATÓRIO MASTELLINI: exames para cuidar da saúde da mulher

Outubro é marcado mundialmente pelas campanhas de conscientização voltadas à saúde da mulher, principalmente sobre a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças. Em Adamantina, o Laboratório Mastellini tem desempenhado um papel importante nesse cuidado, oferecendo serviços acessíveis e de qualidade para que as mulheres possam manter seus exames em dia.

Entre as iniciativas, o pacote especial de exames laboratoriais que inclui hemograma, glicemia, colesterol, triglicérides, ácido úrico, creatinina, TGO, TGP, TSH, T4 Livre e urina tipo 1. O objetivo é proporcionar um panorama completo da saúde feminina, auxiliando no acompanhamento médico e na prevenção de possíveis doenças.

Segundo especialistas, a realização periódica de exames é fundamental para detectar alterações de forma precoce, permitindo um tratamento mais eficaz e aumentando a qualidade de vida.

O Laboratório Mastellini reforça, neste mês de outubro, sua mensagem de incentivo à prevenção: cuidar da saúde é um ato de amor-próprio.

Para mais informações ou agendamento, o contato pode ser feito pelo telefone (18) 3502-2113.

