Colisão entre carros e caminhão deixa dois mortos

Um acidente envolvendo dois carros e um caminhão deixou duas pessoas mortas e uma gravemente ferida na manhã desta segunda-feira (6), em Olímpia (SP).
Segundo a Polícia Rodoviária, o casal que estava em um dos veículos tentou realizar uma ultrapassagem e acabou colidindo com outro carro. Com o impacto, o segundo veículo atingiu um caminhão, que caiu em um barranco às margens da rodovia.
Fábio Henrique Almeida, de 49 anos, e Cristina Helena da Cruz, de 43, que estavam no carro que tentou a ultrapassagem, morreram no local.