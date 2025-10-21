Vereadora Meire Alves faz pedido para a primeira-dama do Estado para o Lar dos Idosos

Durante a visita da primeira-dama do Estado de São Paulo, Cristiane de Freitas, a Adamantina, na última quinta-feira (16), a vereadora Meire Alves aproveitou a oportunidade para apresentar um importante pedido em benefício do Lar dos Idosos de Adamantina, instituição que atualmente acolhe mais de 50 residentes.

Entre os itens solicitados estão cadeiras de banho, cadeiras de rodas, lençóis completos, capas de travesseiro de napa, cadeiras para refeitório, além de equipamentos e utensílios de apoio para o dia a dia da entidade, como kit de parafusadeira e furadeira e carrinhos para transporte de roupas até a lavanderia.

A solicitação tem como objetivo melhorar a infraestrutura e o conforto dos idosos assistidos pela instituição, garantindo um atendimento mais digno e humanizado.

A primeira-dama Cristiane de Freitas demonstrou atenção e sensibilidade ao pedido, destacando a importância do trabalho realizado pelo Lar dos Idosos de Adamantina e comprometendo-se a avaliar a viabilidade do atendimento das demandas apresentadas.

Segundo a vereadora Meire Alves, o pedido reflete o compromisso de buscar parcerias e recursos que possam fortalecer as ações voltadas à terceira idade. “O Lar dos Idosos desempenha um papel essencial na nossa comunidade, e toda melhoria faz diferença na qualidade de vida dos nossos acolhidos”, destacou.