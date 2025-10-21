Pacote de licitações visa conceder para empresas todos os imóveis públicos disponíveis no município

“Queremos fazer a maior concessão de imóveis, com e sem construção, da história de Adamantina”. Com esta frase o secretário municipal de desenvolvimento econômico Carlos Barbosa anunciou que a Prefeitura de Adamantina prepara um pacote de processos licitatórios que buscará destinar a empresas 100% dos terrenos e prédios públicos atualmente inutilizados.

“Para isso, estamos fazendo um levantamento minucioso com o objetivo de descobrir o que está vinculado ao patrimônio do município. E as licitações serão abertas todas ao mesmo tempo”, disse o representante da administração em entrevista concedida ao Grupo Joia de Comunicação nesta semana.

A proposta visa viabilizar a ‘doação’ dos imóveis livres existentes nos três distritos industriais, bem como o Barracão do IBC e os prédios do Clube do Ponteli e da Escola do Bairro Tucuruvi.

Carlão revelou ainda que todos os dias a Prefeitura tem recebido contato de empresas que querem implantar ou expandir suas sedes na nossa cidade. “Muitas, inclusive, já estão sabendo dessa iniciativa que está sendo preparada e têm nos procurado. E a meta é entregar todos os imóveis públicos que estiverem disponíveis”.

O prefeito José Tiveron, que participou da entrevista, informou que somente após esse ‘mutirão de concessão, poderá começar a somar esforços para a viabilização e criação de um novo distrito industrial no município.