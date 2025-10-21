SUPERMERCADO REAL investe em conforto e inaugura novo estacionamento

O Supermercado Real, em Adamantina, passou a contar, desde o último sábado (11), com um novo estacionamento para oferecer ainda mais comodidade aos clientes durante as compras. Localizado na avenida Dr. Adhemar de Barros, a cerca de 50 metros da loja, o espaço possui fácil acesso e praticidade.

O estacionamento tem capacidade para cerca de 30 veículos e conta com sinalização horizontal, vagas especiais para idosos e pessoas com deficiência (PCD) e um setor exclusivo para motocicletas. O uso é reservado exclusivamente aos clientes durante o horário de compras.

Com essa novidade, o Supermercado Real agora dispõe de dois estacionamentos, proporcionando uma experiência de compra mais confortável e ágil, especialmente em uma região central onde a oferta de vagas públicas é limitada.

A inauguração do novo espaço faz parte do programa de modernização que a empresa vem implementando nos últimos anos, incluindo a revitalização completa da loja, reestruturação do atendimento e otimização dos setores de estoque e logística, garantindo mais eficiência e rapidez aos clientes.