Prefeitura de Adamantina e Federação Paulista de Atletismo debatem projeto pioneiro de pista indoor sintética

A Federação Paulista de Atletismo (FPA) recebeu representantes da cidade de Adamantina, para a apresentação de um projeto pioneiro que promete transformar o cenário do atletismo no oeste paulista. A proposta prevê a construção da primeira pista de atletismo indoor com piso sintético do Brasil, iniciativa cuja meta é impulsionar o desenvolvimento da modalidade no município e em toda a região.

O presidente da entidade, Joel Oliveira, e o diretor comercial da FPA, Rogério Bispo, receberam o prefeito de Adamantina, Dr. José Carlos Martins Tiveron, o diretor de Desenvolvimento Econômico, prof. Dr. Carlos Barbosa, e o chefe de Gabinete da Prefeitura, Dr. Wilson Alcântara, que apresentaram os detalhes do projeto.

O investimento visa estimular a prática esportiva, oferecer melhores condições de treinamento aos atletas e colocar Adamantina no calendário de grandes competições estaduais, nacionais e internacionais.

Durante o encontro, foram discutidos aspectos técnicos e estruturais da proposta, além de possibilidades de parceria com a Federação para garantir que a nova instalação atenda aos padrões oficiais exigidos para eventos de alto nível. A iniciativa reforça o compromisso da cidade com o fortalecimento do esporte e com a formação de novos talentos do atletismo paulista.

“Estamos extremamente motivados com a parceria firmada entre a Prefeitura de Adamantina e a Federação Paulista de Atletismo, a maior e mais representativa entidade da América do Sul. Essa união reforça a seriedade e a grandiosidade do nosso propósito: construir a primeira pista de atletismo indoor do Brasil no interior paulista, um projeto verdadeiramente inovador e de grande relevância esportiva e social”, destaca o prefeito José Carlos Martins Tiveron, que foi atleta de rendimento nos 400 metros rasos e no salto em distância.

“Agradecemos profundamente à FPA pelo apoio técnico e pela orientação no desenvolvimento do projeto arquitetônico, que será fundamental para transformarmos Adamantina em um novo polo de turismo esportivo e de formação de atletas. Com essa parceria sólida, vislumbramos a possibilidade real de sediar, já em 2026, o Campeonato Paulista Indoor de Atletismo, consolidando nossa cidade como referência em inovação, infraestrutura e incentivo ao esporte em todas as suas dimensões”, completa o prefeito.

Na foto, o presidente Joel Oliveira, o prefeito Dr. José Tiveron, o diretor comercial da FPA Rogério Bispo, o Diretor de Desenvolvimento Econômico Prof. MS. Carlos Barbosa e o Chefe de Gabinete da Prefeitura de Adamantina Dr. Wilson Alcântara.

Da Federação de Atletismo Paulista

