Projeto Cultural TEArt para crianças e adolescentes com TEA será apresentado nesta terça-feira

A Life FM Adamantina, dá mais um passo importante na promoção da cultura inclusiva com o lançamento do projeto TEArt, como entidade certificada como ponto de Cultura foi selecionada no edital 48/2024 do Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretária de Cultura, Economia e Industria Criativa do Estado de São Paulo com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de fomento a cultura (PNAB) do Governo Federal, o projeto também conta com a parceria da Secretaria Municipal de Cultura e Prefeitura de Adamantina.

O projeto oferecerá oficinas de arte, dança, música e teatro adaptadas para crianças e adolescentes diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo.

Oficinas que acolhem, ensinam e transformam.

O TEArt foi criado para atender crianças e adolescentes de 5 a 17 anos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), oferecendo oficinas adaptadas que estimulam a expressão artística, a sensibilidade e o desenvolvimento cognitivo e sensorial.

As oficinas serão realizadas semanalmente em espaços culturais da cidade, como a Biblioteca Municipal, o Museu e a Escola da Cultura, com duração total de 10 meses.

Oficinas oferecidas:

– Modelagem em Argila – Desenvolvimento da coordenação motora e criatividade

– Colorindo o Mundo – Pintura e expressão visual com foco sensorial

– Dança Inclusiva – Movimento e ritmo para integração corporal

– Música e Movimento – Sons e gestos que despertam comunicação e emoção

– Oficina de Palhaçaria – Humor e espontaneidade como ferramenta de empatia

– Palco Encantado (Teatro) – Vivências cênicas que estimulam imaginação e protagonismo

– Vozes do TEArt – Atividades vocais para fortalecer identidade e expressão

Cultura como direito e protagonismo

O objetivo do projeto é preparar os participantes para viver a cultura em sua plenitude, com direito à participação em apresentações nas escolas, eventos da cidade e mostras culturais. A proposta é proporcionar o máximo de mobilidade, estímulo cognitivo e sensorial, valorizando cada expressão artística como ferramenta de inclusão e cidadania.

Convite à comunidade

A Life FM convida todos os interessados para a apresentação oficial do projeto, que acontecerá na próxima terça-feira, 21 de outubro, às 19h, no Teatro Fernando Paloni. Será uma oportunidade para conhecer de perto essa iniciativa transformadora e se envolver com uma ação que coloca Adamantina no mapa da cultura inclusiva.

Life FM Adamantina: mais que uma rádio, um ponto de cultura que pulsa junto com a cidade.

.