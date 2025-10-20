Prefeitura de Adamantina realiza novo mutirão de limpeza contra o mosquito Aedes Aegypti

Durante o mutirão, equipes da prefeitura farão a coleta de materiais que possam acumular água e servir de criadouros para o mosquito, como:
• pneus velhos;
• garrafas, baldes, latas e potes;
• vasos quebrados e pratos de plantas;
• eletrodomésticos e móveis inutilizados;
• plásticos, sucatas e outros objetos sem uso.
A Secretaria de Saúde orienta que os materiais para descarte sejam colocados em frente à residência na véspera ou até o horário da coleta. Não serão recolhidos entulhos de construção, galhos de poda ou lixo doméstico comum.
Confira o cronograma do mutirão
Área 1: (VERDE)
20 a 24 de outubro
Jardim dos Poetas, Bela Vista, Resid. Montagnoli, Est. Dorigo, Resid. Italia I, Resid Italia II, Vl Cicma, Aviação, Gran Village, Santa Mônica, Pq Paraíso, Jd das Tipuanas, Conj Hab Oiti, Resid Morumbi, Resid San Jose, Monte Carlo, Vl Olivero, Jd San Fernando, Jd Paulista, Vl Nilza, Espanha, San Miguel Ii, Pq Das Esmeraldas, Vista Verde I, Vista Verde II.
Área 2 (Azul)
29 a 31 de outubro
Centro, Vl Endo, Santa Inês, Vl Fátima, Vl Fudimori, Resid. Ihity Endo, Jd Dalphalo, Conj Das Palmeiras, Jaraguá, Kobori, Cecap, Europa, Millenium, Bellagio, Ipê, Boa Vista, Campos Verdes, Porto Seguro, Jardim Ipiranga, Pq Iguaçu, Jardim América.
Área 3 (Amarelo)
03 a 07 de novembro
Vl Industrial, Vl Freitas, San Conrado, Vl Cristina, Vl Bandeirantes, Vl Jurema, Vl Joaquina, Jardim Das Acácias, Jardim Das Alamandas, Pq Itapuã, Conj Hab Mário Covas I, Conj Hab Mário Covas Ii, San Miguel I, Jardim Botânico, Portugal I, Portugal II, California Park, Hosoume, Barcelona, Pq Dos Pássaros, Eldorado II, Monte Alegre, Giuliano, Eldorado I, Tangará, Vl Industrial, Pq Das Nações, Aguapeí, Parque Itaipus, Alto Das Colinas, Jardim Das Primaveras, Residencial Rio Branco, Jd Adamantina, Linha Férrea.
Área 4 (Marrom)
10 a 14 de novembro
Jamil de Lima, Azaleas, Morada Do Sol, Vila Jardim, Jardim Oriente, Itamaraty, Murilo Jaccoud, Dist. Industrial Valentin Gatti, Buritis, Ecoville I, EcoVille II, Eco Ville III, Aliança, Parque Do Sol, Jardim Brasil.
Casos no município
De acordo com dados da Secretaria de Saúde até o momento foram notificados 1871 casos suspeitos de Dengue e destes, 767 foram confirmados.
O município também registrou 65 casos suspeitos de Chikungunya, onde 09 foram confirmados da Vigilância Epidemiológica, 1871 casos foram notificados. Deste total, 767 resultaram em positivo e 1100 negativos. Por sua vez, 65 foram notificados para Chikungunya. Do total, 09 foram confirmados.