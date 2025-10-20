Prefeitura de Adamantina realiza novo mutirão de limpeza contra o mosquito Aedes Aegypti

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde em parceria com a Secretaria de Obras e Serviços, realiza a partir desta segunda-feira (20), um novo mutirão para coleta de materiais inservíveis, como parte das ações de combate à dengue, zika e chikungunya.

Durante o mutirão, equipes da prefeitura farão a coleta de materiais que possam acumular água e servir de criadouros para o mosquito, como:

• pneus velhos;

• garrafas, baldes, latas e potes;

• vasos quebrados e pratos de plantas;

• eletrodomésticos e móveis inutilizados;

• plásticos, sucatas e outros objetos sem uso.

A Secretaria de Saúde orienta que os materiais para descarte sejam colocados em frente à residência na véspera ou até o horário da coleta. Não serão recolhidos entulhos de construção, galhos de poda ou lixo doméstico comum.