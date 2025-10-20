Assinado convênio no valor de R$ 200 mil para construção dos banheiros no Pioneiros

Durante entrevistas concedidas nesta semana na TV Folha Regional, o secretário de gabinete da Prefeitura de Adamantina, Wilson Alcântara, e a presidente do Partido Novo ADNAP (Asssociação Direita Nova Alta Paulista), Vilma Guelsi, informaram sobre a concretização da parceria entre o Município e o Governo do Estado para viabilizar os tão cobrados banheiros públicos no Parque dos Pioneiros.

“Demos mais um passo para essa conquista. O prefeito José Tiveron assinou recentemente o convênio de R$ 200 mil e agora será dada continuidade aos trâmites burocráticos para a liberação da verba estadual aos cofres municipais”, disse Vilma.

A construção dos sanitários é uma reivindicação antiga dos usuários do maior espaço de lazer, recreação, esporte e eventos da Cidade Joia. E resolverá uma pendência existente desde a inauguração da praça de alimentação, em junho de 2024, pela administração anterior.

“A conquista foi possível graças à secretária de políticas para a mulher Valéria Bolsonaro, que esteve m Adamantina no começo deste ano e tem dado total apoio e uma atenção muito especial para nós”, destacou a presidente da ADNAP.

Segundo Alcântara, os banheiros serão construídos próximos dos quiosques do Pioneiros.

Por Folha Regional Adamantina

