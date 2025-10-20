Alcântara fala sobre verbas em fase de liberação e preparação do Orçamento Municipal 2026

O secretário de gabinete Wilson Alcântara foi o convidado da TV Folha Regional para estar no programa Entrevista da Semana, transmitido ao vivo na manhã da última segunda-feira (13). Na oportunidade, entre outros assuntos, ele falou sobre a atuação da Administração nesses 10 meses e também trouxe informações a respeito da elaboração do Orçamento do Município para 2026.

“Apesar de todas as dificuldades orçamentárias, a equipe tem trabalha muito para entregar à população um serviço de melhor qualidade, o que, mesmo a duras penas, temos conseguido fazer”, analisou.

O secretário também explicou que existem conquistas ainda pendentes em termos de liberação de verbas estaduais e federais. “Por exemplo, temos uma série de recursos previstos para caírem na conta. Apesar das destinações estarem concretizadas, estar concretizada, ainda não entraram no caixa”.

Ainda na linha financeira, Alcântara destacou o fato de no ano que vem ter uma projeção orçamentária feita pela própria gestão, baseada nas demanda trazidas pelos seus secretários.

“A gente prevê algo a mais na questão de entregas à população. Mas tudo também vai depender de como desenrolará a questão federal, tendo em vista que estamos vivendo um clima um pouco tenso e muita prefeituras vêm passado dificuldades. A nossa Secretaria de Finanças tem trabalhado desde o começo da gestão para honrar os compromissos da Prefeitura, e isso tem acontecido. Assim, estamos preparando para entregar à Câmara uma LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) 2026 o mais limpa possível, de forma que venha dar retorno à população”, declarou.

