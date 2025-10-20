FAI Adamantina Futsal vence por 7 a 2 na Liga Paulista

A equipe FAI/Adamantina Futsal Sub-20, comandada pelo técnico Kuka Oliveira, se recuperou das quatro derrotas consecutivas na Liga Paulista de Futsal e conquistou seus três primeiros pontos na competição.

Demonstrando muita disposição e determinação em quadra, o time adamantinense fez valer o mando de jogo e goleou o Taboão da Serra por 7 a 2, na noite de sábado (18), no Ginásio de Esportes Paulo Camargo, em Adamantina.

Os gols da equipe foram marcados por Marquinhos (2), Roger, Trintin, Pepê, Colato e Miguel. A vitória marcou a primeira conquista da FAI/Adamantina na competição e foi comemorada por um público reduzido, mas bastante participativo, que incentivou a equipe do início ao fim.

Com o resultado, o time ganha confiança e se prepara para o próximo compromisso, que será no sábado (25), às 18h, novamente em casa, contra o Panda Futsal/Campos do Jordão.

A FAI/Adamantina Futsal Sub-20 integra o Grupo 1, composto pelas seguintes equipes:

-FAI/Adamantina

-Guararema Futsal

-Taboão da Serra

-Panda Futsal/Campos do Jordão

-Mongaguá

-SME Bebedouro/Unifafibe

-FIB Bauru/Facimus

-Assis

COMISSÃO TÉCNICA E DIRIGENTES

A Comissão Técnica do FAI Adamantina Futsal Daniel, está composta pelos seguintes membros Daniel Marques (Presidente), Kuka Oliveira (Técnico), Andersinho (Dirigente) e Eleandro “Lê Tejusa” (Dirigente).

Por: Jair Kbça – Foto: Rita Nery

.