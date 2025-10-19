Churrasqueiro de Adamantina conquista prêmio de R$ 300 mil no sorteio da Cia Cap

Um morador de Adamantina viveu um domingo inesquecível ao ser contemplado com o prêmio principal de R$ 300 mil no sorteio do título de capitalização da Cia Cap. O ganhador é Márcio, morador do bairro Parque do Sol, que atualmente trabalha como churrasqueiro em um restaurante da cidade — embora esteja afastado do trabalho no momento.

O sorteio ocorreu na manhã deste domingo (19) e foi transmitido ao vivo pela televisão. Logo após o anúncio do resultado, a equipe do programa entrou em contato com Márcio, que participou de uma entrevista ao vivo com os apresentadores, compartilhando sua alegria com o público.

Segundo informações da organização, o pagamento do prêmio deve ser realizado ainda nesta semana, seguindo os trâmites formais da empresa.

O título de capitalização da Cia Cap segue o modelo de “contribuição única”, voltado para fins filantrópicos. Dessa forma, os participantes concorrem a prêmios em dinheiro e, ao mesmo tempo, contribuem com o Hospital de Esperança, instituição que atua no tratamento oncológico em Presidente Prudente.